Dual Cat — це платформна гра-головоломка, у якій ви — кіт, який шукає свого котячого компаньйона в таємничій лабораторії, повній перешкод. Після того як вас викрала купа таємничих роботів, ви повинні використати свої нові сили, щоб залишитися в живих і втекти з небезпечного об’єкта, повного роботів і машин, які намагаються вас замкнути. Щоб пройти рівень, ви повинні зібрати зірки, а потім підняти рибу. У вас є сила грати мертвих дуже ефективно. Використовуйте цю силу, щоб бути тимчасово непереможним, коли ви опиняєтеся в небезпечній ситуації - атакуючі вороги просто проходитимуть крізь вас, наче ви привид. Але є заковика: ти не можеш рухатися, коли прикидаєшся мертвим. Тому переконайтеся, що ви вимкнули цю силу, як тільки небезпека мине, і швидко рухайтеся далі. Також не забудьте дослідити кожен закуток і зібрати всі три зірки на кожному рівні, щоб розблокувати особливий футляр. Чи можете ви завершити кожен рівень у Dual Cat? Переміщення - A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо Використовуйте/вимкніть живлення - FRestart - RDual Cat створено Seal Unicorn Games. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Dual Cat безкоштовно на Poki. У Dual Cat можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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