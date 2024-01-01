У A Pretty Odd Bunny: Roast It! непомітний кролик із особливим апетитом повертається! Він вистежує нічого не підозрюючих свиней і смажить їх досконало, уникаючи підозр інших кроликів. Використовуйте всі свої навички кроликів, щоб прокрастися повз перешкоди та уникнути виявлення. Зберіть усі приховані сосиски протягом 20 рівнів гри та подивіться, чи зможете ви знайти прихований секрет у кінці. Чи можете ви задовольнити свою тягу до ідеально смаженої свинини, зберігаючи при цьому свою таємницю?

Вебсайт: poki.com

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