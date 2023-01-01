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Geo-FS

Geo-FS

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Вебсайт: geo-fs.com

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GeoFS — це безкоштовний симулятор польотів, який використовує глобальні супутникові зображення та працює у вашому веб-браузері або як мобільний додаток. Реалістичний і багатокористувацький, GeoFS забезпечує реальний комерційний трафік (ADS-B) і місцеві погодні умови, куди б ви не летіли.

Вебсайт: geo-fs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Geo-FS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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