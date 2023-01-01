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Captain Up

Captain Up

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Вебсайт: captainup.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Captain Up» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Captain Up, the world’s first cloud-based engagement and retention platform, maximizes customer activity and loyalty - using game mechanics and behavioral psychology. A recommended solution by leading brands around the globe - setting a golden standard in loyalty & gamification.

Вебсайт: captainup.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Captain Up». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UpViral

UpViral

upviral.com

Gleam

Gleam

gleam.io

Interacty

Interacty

interacty.me

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Brame

Brame

brame.io

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

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