Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Astral TableTop» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Грайте в настільні рольові ігри онлайн, використовуючи прості та захоплюючі інструменти. Створюйте аркуші персонажів для будь-якої настільної системи.

Вебсайт: astraltabletop.com

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