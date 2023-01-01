Альтернативи - Zoura

Paperless Partsq

paperlessparts.com

Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям удосконалювати та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує...