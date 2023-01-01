Альтернативи - Zoosk

Grindr

grindr.com

Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і квір-людей. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі...