Альтернативи - ZoomInfo
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Exceed.ai
exceed.ai
Покращуйте перетворення потенційних клієнтів за допомогою розмовного штучного інтелекту. Автоматизуйте взаємодію з доходами, залучайте в масштабі та спілкуйтеся через електронну пошту, чат, SMS.
Humantic AI
humantic.ai
Розвідка покупців і індивідуальний штучний інтелект для відділів продажів, щоб достовірно персоналізувати всі взаємодії, залучати більше потенційних клієнтів і укладати більше угод.
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence