Альтернативи - Zoho Writer
Google Docs
google.com
Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Do...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізніше ...
iCloud Pages
icloud.com
Pages – це текстовий процесор, розроблений компанією Apple Inc. Він є частиною набору продуктивності iWork і працює в операційних системах macOS, iPadOS та iOS. Він також доступний в iCloud в Інтернеті. Перша версія Pages була анонсована 11 січня 2005 року та випущена через місяць.