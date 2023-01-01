Альтернативи - Zoho Show
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Діліться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ви...
Google Slides
google.com
Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...
Microsoft Sway
office.com
Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, було випущено в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...