Альтернативи - Zoho Show

Prezi

prezi.com

Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...