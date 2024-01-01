Альтернативи - Zoho Creator
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts — це інструмент керування контактами Google, який доступний у безкоштовній службі електронної пошти Gmail як окремий сервіс і як частина орієнтованого на бізнес набору веб-програм Google G Suite.
iCloud Contacts
icloud.com
За допомогою Контактів на iCloud.com ви можете організовувати свої контакти та їх легко знаходити. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для контактів, включаючи програму «Контакти» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або Microsoft Out...
Contacts+
contactsplus.com
Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.
Outlook People
live.com
Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти
네이버 주소록
contact.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Контакти Naver