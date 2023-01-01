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Альтернативи - Zipteams

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

Balto

Balto

balto.ai

Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.

Attention

Attention

attention.tech

Тепер, коли ми привернули вашу увагу... заповніть свою CRM ШІ та збільште продажі. Увага — ваш повністю інтегрований голосовий помічник у реальному часі для перевірки значків продажів. Вигравайте угоди з нашими вказівками в режимі реального часу та заповнюйте свою CRM одним клацанням миші. Збільш...

Sybill

Sybill

sybill.ai

Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...

Voyc

Voyc

voyc.ai

Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.

Capturi

Capturi

en.capturi.com

Value-creating conversations start here. As the leading platform for conversation analysis in Scandinavia, Capturi converts customer conversations into concrete and measurable value using AI and advanced machine learning algorithms. Having analyzed more than 30 M customer conversations from more tha...

Verint

Verint

verint.com

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

Abstrakt

Abstrakt

abstrakt.ai

Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...

Convin

Convin

convin.ai

Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...

Manch Technologies

Manch Technologies

manchtech.com

Manch допомагає організаціям переосмислити традиційні бізнес-процеси та розширити цифрову екосистему для зовнішнього управління зацікавленими сторонами (ESM). Цифрова платформа Manch, що працює за принципом «підключай і працюй», доповнює програмне забезпечення ERP/CRM для бізнесу, використовуючи нул...

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

Fathom

Fathom

fathom.video

Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.

Versational

Versational

versational.ai

Versational, інструмент на базі штучного інтелекту, скорочує кількість зустрічей на 35% і повторних зустрічей на 75%. Оптимізуйте та автоматизуйте свої завдання та підвищте продуктивність. Спробуйте безкоштовно!

Avoma

Avoma

avoma.com

Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

Завжди завершуйте за допомогою штучного емоційного інтелекту (AEI). Використовуйте свою поведінку та реагуйте належним чином, щоб перетворити відеозустрічі на угоди за допомогою статистичних даних аналізу взаємодії

Modjo

Modjo

modjo.ai

Платформа Modjo аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами та надає вашим командам інформацію, необхідну для перевищення їхніх амбіцій

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

Laxis

Laxis

laxis.com

Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.

EvaluAgent

EvaluAgent

evaluagent.com

Платформа забезпечення та покращення якості для контакт-центрів. За допомогою EvaluAgent ви зможете оцінювати кожну розмову по всіх каналах, щоб тренувати, тренувати та мотивувати своїх агентів для незмінно високого рівня обслуговування клієнтів. Тому що ми знаємо, що… Кожна розмова має значення.

Invoca

Invoca

invoca.com

Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.

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