Альтернативи - Zippin

Claude

Claude

claude.ai

Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID

facecheck.id

Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Найпростіший шлях для ШІ.

FaceMRI

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, яка базується в США. FaceMRI — це найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, ж...

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

DeepAI

DeepAI

deepai.org

Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи

PixLab

PixLab

pixlab.io

PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспорті...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Відкрийте для себе, налаштуйте та розгорніть рецепти штучного інтелекту з низьким кодом, використовуючи найкращий із приватних і відкритих вихідних кодів Generative AI. Створено для розробників, які швидко кодують, і команд, які підтверджують рентабельність інвестицій.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Відчуйте плавне перетворення зображення в текст за допомогою Picturetotext.info – найпростішого способу вилучення тексту із зображень.

Recombee

Recombee

recombee.com

Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...

Chooch

Chooch

chooch.ai

Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.

Syte

Syte

syte.ai

Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі з...

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