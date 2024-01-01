Альтернативи - Zippin
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Riku.AI
riku.ai
Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Kili Technology
kili-technology.com
Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.
Muse.ai
muse.ai
Потужність відео – це просто для вас, команд, творців, конференцій, маркетингових курсів. Універсальна відеоплатформа для майбутнього Інтернету.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
SuperAnnotate
superannotate.com
Швидше створюйте, налаштовуйте, повторюйте та керуйте своїми моделями ШІ за допомогою найякісніших навчальних даних.
Deep Block
deepblock.net
Найпростіший шлях для ШІ.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, яка базується в США. FaceMRI — це найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, ж...
V7
v7labs.com
Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у циклі.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспорті...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Gooey.AI
gooey.ai
Відкрийте для себе, налаштуйте та розгорніть рецепти штучного інтелекту з низьким кодом, використовуючи найкращий із приватних і відкритих вихідних кодів Generative AI. Створено для розробників, які швидко кодують, і команд, які підтверджують рентабельність інвестицій.
Picture to Text
picturetotext.info
Відчуйте плавне перетворення зображення в текст за допомогою Picturetotext.info – найпростішого способу вилучення тексту із зображень.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
Chooch
chooch.ai
Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Aidaptive
aidaptive.com
Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.
DataScale
getdatascale.com
Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі з...