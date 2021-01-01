Альтернативи - Zendesk Sell

Upsales

upsales.com

Компанії, що розвиваються найшвидше, не мають місяців для впровадження програмного забезпечення CRM. Ось чому ми створили Upsales. Швидко постачати продукт, який дає чудові результати. Маючи понад 1800 клієнтів, Upsales перетворилася на найшвидше зростаючу платформу продажів і маркетингу для B2B. Ми...