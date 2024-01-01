Альтернативи - Zapworks
Vectary
vectary.com
Створюйте 3D-інтерактивний досвід, щоб передати свої ідеї. Зустрічайте Vectary, онлайн-платформу для створення та керування інтерактивними 3D-проектами, які надихають, навчають і вирішують проблеми. Без завантажень, без коду – все в браузері.
Dopple.ai
dopple.ai
Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Зокрема, Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації, як...
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
UniteAR
unitear.com
Інноваційна платформа SaaS доповненої реальності без кодування UniteAR пропонує передове рішення доповненої реальності (AR), яке не потребує навичок програмування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою UniteAR користувачі можуть створювати захоплюючі AR-дослідження, які безперебійн...
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, і він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів або книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. ...
ROAR
theroar.io
Редактор ROAR — це найкращий у своєму класі інструмент для створення власної високоякісної доповненої реальності лише за пару кліків. Він розроблений для нетехнічних користувачів. Незалежно від того, чи потрібен він вам для особистого користування чи для бізнесу, ROAR надасть вам повний набір функці...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися досвідом доповненої реальності всього за пару кліків, а також допомагає значно прискорити та спростити процес розробки. Усі можливості, створені за допомогою MyWebAR, доступні у веб-браузері, і споживачам не потрібно зав...
Hololink
hololink.io
Hololink — це веб-редактор доповненої реальності, який дозволяє створювати доповнену реальність за допомогою візуального безкодового рішення та найкращого в галузі розпізнавання зображень. AR, створений у Hololink, обслуговується безпосередньо в мобільному браузері без використання програми, завдяки...
Vossle
vossle.ai
Vossle — це платформа SaaS для розробки WebAR без коду, за допомогою якої компанії можуть створювати доповнену реальність менш ніж за 1 хвилину. Це вимагає завантажень без додатків, щоб випробувати світові цілі, кампанії на основі зображень, ігри або спроби на основі виявлення облич за допомогою осн...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK дозволить вам використовувати всі доступні системи відстеження, такі як Wikitude, visionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai та багато інших. Ви можете створювати програми за допомогою конструктора програм, просто створюючи стиль і заповнюючи програму, або створювати власні програми за допомого...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS та Android – без програми. Запустіть свій досвід AR у веб-переглядачі за будь-яким посиланням або QR-кодом за допомогою нашого простого Javascript SDK. Відстеження рідної якості без оплати за перегляд. Створивши майже 100 досвідів доповненої реальності, ми довго й ретельно досліджували ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — це інструмент розробки додатків AR. Ви можете легко створювати власні програми AR за допомогою MAXST AR SDK. Нижче наведено функції, включені в MAXST AR SDK. - Space Tracker - Object Tracker (ціль: 3D-об'єкти розміром від 0,3 до 1,5 м) - Image Tracker (ціль: 2D-зображення) - Cloud Rec...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti пропонує зручну платформу для створення, розгортання та керування локалізованим вмістом доповненої реальності.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати рішення AR, візуалізацію продуктів і просторові обчислення без навичок програмування. Платформа спрощує процес розробки, надаючи інтерфейс перетягування, який дозволяє користувачам створювати ефект занурення за допомогою 3D-моделей, ...
Onirix
onirix.com
Платформа доповненої реальності без коду, з низьким кодом і SDK, яка допомагає створювати, розміщувати, публікувати та ділитися веб-контентом AR. Доступний для понад 4,5 мільярдів користувачів IOS і Android у всьому світі та сумісності 92,94% пристроїв у всьому світі. Веб-доповнена реальність не є о...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — це платформа доповненої реальності для спільної роботи над дизайном, яка дозволяє переглядати 3D-моделі у форматі AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...
ARGear
argear.io
ARGear — це програмне забезпечення доповненої реальності на основі SaaS, яке допомагає розробникам додатків запроваджувати функції та вміст доповненої реальності, такі як Snapchat, для власних додатків. На відміну від інших рішень AR, платформа ARGEAR надає не лише комплексний SDK AR, але й понад 60...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega надає хмарне рішення AR у масштабі міста та надає можливості культурі та туризму, бізнес-сфері, освіті, промисловості та багатьом іншим підприємствам за допомогою гнучкої схеми придбання, передових можливостей картографування та локалізації та зручного інструментарію.
Augment
augment.com
Augment — це платформа доповненої реальності, яка дозволяє користувачеві візуалізувати продукти в 3D у реальному середовищі та в реальному часі за допомогою планшета чи смартфона.
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — це передова платформа, яка революціонізувала процес створення 3D, доповненої реальності (AR) і додатків віртуальної реальності (VR) корпоративного рівня. У минулому розробка таких додатків вимагала спеціальних навичок, тривалих циклів розробки та значних бюджетів. Тепер Vuframe спростив ве...
CGTrader
cgtrader.com
Діяльність компанії, яка є найбільшим у світі джерелом ліцензованих стоків і спеціальних 3D-моделей, включає два взаємопов’язані бізнес-напрямки. Корпоративний ринок CGTrader Marketplace для 3D-моделей із понад 800 000 ліцензованих 3D-моделей і CGTrader Enterprise 3D Modeling для корпоративних клієн...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR є найкращим у своєму класі з найпростішою та найпотужнішою платформою AR. Спеціально створений для малих підприємств, агентств, щоб створити захоплюючий досвід XR. Перетворіть свій друк, рекламні матеріали, візуалізацію продуктів електронної комерції та багато іншого в доповнену реальність....
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.