Світ стає мобільним — запустіть свою програму за допомогою Zappter. Створіть власну програму за допомогою перетягування та нульового коду за допомогою найпростішого у світі конструктора програм, який можна налаштувати.

Вебсайт: zappter.com

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