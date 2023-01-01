Альтернативи - Yandex Translate
Google Translate
translate.google.com
Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки в пресі, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL п...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.
Translate.com
translate.com
Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, зручного для бізнес-користувача, і за потре...
Lingvanex
lingvanex.com
Машинний переклад: перекладайте мільйони текстів, аудіофайлів, веб-сайтів за фіксованою ціною з повним захистом конфіденційності. Безкоштовна 2-тижнева пробна версія.