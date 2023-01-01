Альтернативи - Yandex Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Ви можете створювати та керувати календарями для всіх сфер свого життя за допомогою Календаря на iCloud.com. Зміни, які ви вносите, автоматично з’являються на iCloud.com і скрізь, де ви налаштували iCloud для календаря, зокрема в програмі «Календар» на вашому iPhone, iPad, iPod touch або Mac або в M...