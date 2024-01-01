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Альтернативи - XMReality

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Розумна оцифровка сприяє досконалості роботи Рішення для підключених працівників Augmentir є визнаним лідером у технологіях передових операцій. Працівники підключаються швидше, скорочують час для підвищення продуктивності, уможливлюють цілеспрямовану перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, пі...

CareAR

CareAR

carear.com

За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання на камери телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, не встановлюючи програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, забезпечуючи більш спрощений проце...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте...

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів ...

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі дл...

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.

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