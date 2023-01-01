Кожна ситуація вимагає іншого тону вираження. Офіційний тон підходить для ділового звіту, тоді як невимушений тон більше підходить для дружнього електронного листа. Writetone — це помічник з письма на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам вибрати правильний тон для вашого письма

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