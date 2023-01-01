WebCatalog
WriteSparkle

WriteSparkle

writesparkle.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WriteSparkle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Нехай ваш вміст виблискує. Відкрийте для себе блиск, керований штучним інтелектом, оптимізуйте процес створення вмісту за допомогою плавної інтеграції Writesparkle із вашими улюбленими інструментами та платформами. Підтримується понад 80 мов.

Вебсайт: writesparkle.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WriteSparkle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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