Альтернативи - Worksup

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo — це інструмент для взаємодії з аудиторією. Це спрощує сеанси запитань і відповідей, опитування в прямому ефірі та зустрічі, включаючи загальні зустрічі та збори в ратушах. Його функції, такі як запитання та відповіді в прямому ефірі, голосування, рейтинг і хмари слів, є інтуїтивно зрозуміли...