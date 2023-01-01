Альтернативи - WorkRamp

SecondNature

secondnature.ai

Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...