Альтернативи - WorkRamp
Trainual
trainual.com
Найпростіший спосіб тренувати та розвивати свою команду. Один посібник для кожного процесу, політики та СОП у вашому бізнесі, щоб ви могли швидше ввійти та навчатися.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
SecondNature
secondnature.ai
Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...