Альтернативи - Woosmap
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — це чудово розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту. Економте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. Працює з будь-якою платформою! Отримайте свій за лічені хвилини.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform – це інноваційний маркетинговий інструмент, який спрощує спосіб взаємодії компаній із клієнтами на основі місцезнаходження.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi допомагає підприємствам розблокувати можливості фізичних місць розташування. Завдяки нашій хмарній платформі підприємства можуть запропонувати безперебійний безпечний доступ до Wi-Fi та розкрити інноваційні можливості з визначенням місця розташування, одночасно досягаючи бізнес-результатів ...
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентована платформа дає змогу творцям створювати динамічний цифровий досвід і направляти його через фізичні елементи за допомогою таких технологій, як NFC, QR і геозонування. Оскільки фізичні речі стали розумнішими, користувачі можуть отримати доступ до цінного вмісту одним дотиком або скан...
Bluedot
bluedot.io
Розташування забезпечує релевантність і намір. Bluedot дає можливість компаніям (через їхній мобільний додаток) скористатися перевагами реальної інформації та виявити правильні моменти, щоб надіслати повідомлення клієнтам через їхні улюблені канали. Технологія мобільного визначення місця розташуванн...
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам із продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну ...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
РЕСТОРАННА МАРКЕТИНГОВА ПЛАТФОРМА CDP для збору, очищення та централізації даних про гостей. Автоматизація маркетингу та управління репутацією на основі штучного інтелекту сприяють швидшому та ефективнішому зростанню.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків з гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим...
Cisco Spaces
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям створювати та керувати локаторами магазинів, локаторами товарів та іншими типами карт. Це потужний і гнучкий інструмент, простий у використанні та не потребує жодних знань програмування. WP Maps можна використовувати для додавання кількох м...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Допоможіть відвідувачам знайти ваш магазин. Безкоштовне програмне забезпечення для пошуку магазинів/пошуку дилерів/пошуку Zip/пошуку продуктів за допомогою карт Google. AIO Store Locator — це найпростіший спосіб максимізувати охоплення вашого веб-сайту за допомогою ідеально функціонального засобу по...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Повнофункціональна служба пошуку магазинів, яку неймовірно швидко та легко налаштувати, додати місцезнаходження та вставити на ваш веб-сайт. Завантажте свої місцезнаходження за допомогою файлів CSV або Excel або, якщо хочете, скористайтеся нашим API на основі REST для керування місцезнаходженням. По...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка з’єднує CPG із роздрібними продавцями, перетворюючи доступні для покупки інструменти в практичну інформацію, яка стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, ...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator містить одне з найкращих програм для пошуку магазинів на ринку. Це дозволяє користувачам шукати, відображати та керувати кількома місцями на вашому веб-сайті в дуже зручному та легкому вигляді... Показати більше y. Програмне забезпечення для пошуку магазинів MetaLocator має понад 300 фун...
Center.ai
center.ai
Center.ai допоможе вам збільшити трафік у ваших фізичних магазинах завдяки кращій видимості та репутації на Картах Google. За допомогою Center.ai ви не лише заощадите час на повсякденному управлінні записами на Картах Google, але й проаналізуєте свої рейтинги порівняно з конкурентами та ефективніше ...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — це програмне забезпечення для пошуку магазинів, яке дозволяє створювати, редагувати, налаштовувати та публікувати на веб-сайті та в соціальних мережах пошуковик магазинів.
Storepoint
storepoint.co
Чудова програма пошуку магазинів, налаштована для вашого веб-сайту. Створіть засіб пошуку магазинів для свого веб-сайту за лічені хвилини. Простий у встановленні, повністю настроюється та працює з усіма веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Сучасний віджет пошуку магазинів для сучасних брендів. Чудові налаштування – виберіть серед надійних варіантів тем, кольорів і шрифтів, щоб найкраще відповідати вашому бренду. Зробіть свій досвід картографування власним. Вбудований засіб пошуку магазинів – скопіюйте та вставте найкращий у своєму кла...
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим підприємствам взяти під контроль і покращити видимість їхніх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцевий бізнес до широко...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері локального маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектний гіперлокальний досвід у масштабі для...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власни...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Storemapper
storemapper.com
Тисячі компаній покладаються на Storemapper, щоб допомогти клієнтам знайти їхні продукти та послуги. Він простий у встановленні, налаштовується та, як доведено, сприяє збільшенню продажів.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX забезпечує видимість вашого найближчого офісу, сприяючи залученню від відкриття до покупки та далі.
MikMak
mikmak.com
Прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів. MikMak надає маркетингову аналітику електронної комерції та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції для прискорення онлайн-продажів для брендів.
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.