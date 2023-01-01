Розуміння окупається - WirtschaftsWoche: провідний бізнес-журнал Німеччини. Найважливіші речі про компанії, фінанси, успіх і технології. Wirtschaftswoche — німецький щотижневий діловий журнал, що видається в Німеччині. «Economy» означає економію, а «Woche» означає тиждень.

Вебсайт: wiwo.de

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