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kicker

kicker

kicker.de

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kicker.de — це онлайн-пропозиція для відомого футбольного журналу — останні новини та результати в прямому ефірі з німецьких аматорських футбольних ліг, понад 20 міжнародних ліг та інших видів спорту, таких як Формула-1, хокей, баскетбол, гандбол, теніс та Олімпіада.

Вебсайт: kicker.de

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