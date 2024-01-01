Альтернативи - Wildsparq

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Онлайн-курси дизайну UX від експертів із визнаними в галузі сертифікатами

Hone

Hone

honehq.com

Підвищуйте кваліфікацію своєї команди. Hone пропонує масштабоване навчання менеджерів, яке поєднує найкращий у своєму класі досвід живого навчання з платформою для зміни поведінки.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором та лідером думок щодо питань, що впливають на сучас...

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Діагностуйте, прогнозуйте та запобігайте плинності кадрів за допомогою повного набору аналітичних рішень від Retensa.

The Forem

The Forem

theforem.co

МАСШТАБУВАНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАВЧАННЯ КОГОРТИ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Проста у використанні платформа Forem дозволяє керівникам L&D навчати 10-10 000+ співробітників одночасно.

Talaera

Talaera

talaera.com

Навчання ділової англійської для глобальних команд. Завдяки персоналізованим навчальним рішенням на вимогу для вашого міжнародного робочого місця Talaera пропонує навчання для професіоналів, які спілкуються в швидкоплинному середовищі в різних каналах, часових поясах і культурах. Допоможіть своїм ко...

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Ми надаємо онлайн-рішення для безперервного вдосконалення корпоративного навчання, ощадливих навчальних програм шести сигм і адаптивного коучинга.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ – це видавець навчальних ресурсів для розвитку чудових навичок спілкування. Компанія пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, які включають паперові та онлайн-оцінювання, емпіричні ігри, симуляції та відтворювані навчальні програми.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group розробляє та поширює інноваційні рішення для оцінки та розвитку талантів, щоб допомогти клієнтам максимально збільшити прибуток, продуктивність і стабільність робочої сили.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постій...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Будучи лідером індустрії навчання протягом понад 40 років, Pryor допоміг більш ніж 11 мільйонам людей досягти своїх кар’єрних цілей, пропонуючи всебічні, доступні та зручні тренінги для бізнесу, відповідності та безпеки.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath було засновано Доком Чайлдром у 1991 році, щоб допомогти окремим особам, організаціям і світовій спільноті впроваджувати інтелект серця у свій повсякденний досвід життя.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауках, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зру...

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Присутність виконавчої влади Керівництво Керівництво персоналом Управління ст...

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення продуктивності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю пр...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.

LEADx

LEADx

leadx.org

Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

EchoSpan

EchoSpan

echospan.com

EchoSpan: компанія 360-градусного зворотного зв’язку

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