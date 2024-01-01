Альтернативи - Wellable
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
Tremendous
tremendous.com
Надсилайте цифрові платежі на міжнародному рівні в масштабі. Миттєва доставка, погашення без розчарувань, сотні варіантів винагороди. Купуйте, надсилайте, відстежуйте, керуйте та брендуйте свої виплати на нашій зручній у використанні платформі.
Snappy
snappy.com
Snappy — це універсальна корпоративна платформа подарунків, яка використовує силу досвіду та задоволення, щоб об’єднувати людей у всьому світі.
Giftogram
giftogram.com
Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a ...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
Awardco boosts productivity, reduces spend, and builds culture through value-driven recognition and rewards. Access the largest reward network on the planet and get tax compliance support for your employee rewards through Awardco's unique partnerships with Amazon Business and Deloitte. Enjoy dollar-...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.