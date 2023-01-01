Альтернативи - Weflow
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Kizen
kizen.com
Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Syncari
syncari.com
Syncari — це перша в світі платформа повної автоматизації даних без коду, яка дає вашій команді повний контроль над усіма вашими даними. Інтегрувати та керувати даними в усьому стеку технологій ще ніколи не було так просто.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Vertify
vertify.com
Grounded by the philosophy that all three key revenue teams—sales, marketing, and customer success—should be aligned by process and technology, Vertify provides business automation software that easily syncs, cleans, and curates customer data within existing revenue tech stacks. - Identify bottlenec...
Klearly
klearly.com
Klearly is software that enables sales, marketing and customer success teams to use first-party data to more predictably generate revenue and drive growth.
Inselligence
inselligence.com
The Inselligence revenue intelligence platform provides sales performance optimization, pipeline management, and accurate revenue forecasting just by connecting your CRM. Works with HubSpot, Salesforce, PipeDrive, and more. Inselligence works with teams of all sizes.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni is an Explainable-AI powered Revenue Growth Insights platform that delivers proactive, actionable insights to empower B2B revenue leaders to drive efficient and predictable revenue growth and transform rep productivity. SkyGeni's pre-built dashboards, ML models and algorithms combine data fr...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull is the first fully automated revenue analysis and optimization solution for SaaS companies. The platform is trusted by some of the fastest growing SaaS companies including Wiz, OPSWAT, Vast Data and Armis. Built from the ground up for business users, it provides revenue leaders and RevOps ...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord helps sales teams get in-depth visibility into customer conversations to accelerate deal flow and automate coaching. Find patterns to accelerate deal flow -- Evaluate individual sales calls or analyze conversations across teams to discover patterns to close deals faster, how your sales re...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast is the only go-to-market (GTM) planning platform that seamlessly connects your GTM planning activities with your tactical sales operations. It allows you to continuously update your strategy and deploy changes instantly. Companies that plan with Fullcast: -> Plan in days, not weeks or month...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai is an agnostic revenue data platform that helps B2B sales organizations scale by capturing and delivering intelligent sales data and analytics to the entire revenue stack. SalesDirector.ai helps B2B sales organizations scale by delivering intelligent sales analytics to their CRM and...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначит...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.
Staircase AI
staircase.ai
Перетворіть кожного члена команди на лідера доходів. Використовуйте штучний інтелект доходів, щоб передбачити відтік, визначити приховані можливості зростання в масштабі та усунути будь-яку потребу в зворотному зв’язку з людьми.