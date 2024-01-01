Альтернативи - WebFeedback

Viloud

viloud.tv

Viloud — це найпростіша онлайн-відеоплатформа для створення, потокової трансляції та монетизації власних телеканалів у прямому ефірі, лінійних і на замовлення. Його технологія дозволяє користувачам транслювати канали через вбудований або сторонній програвач для вашого веб-сайту, мобільний додаток аб...