Wallapop — провідна платформа для купівлі та продажу вживаних товарів. Безкоштовний додаток, який дозволяє вам заробляти гроші, продаючи те, що ви не використовуєте, і знаходити все, що вам потрібно, за кращою ціною. Ним користуються понад 15 мільйонів користувачів!

Вебсайт: wallapop.com

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