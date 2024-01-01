Альтернативи - vTime
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.
Spatial
spatial.io
Перейдіть у Spatial, щоб переглянути безліч галерей, просторів і подій Metaverse. Відчуйте Метавсесвіт як на долоні. Ви можете брати участь з будь-якого місця! Досліджуйте складні твори художників і підприємців. Зустрічайтеся з експертами, друзями та спілкуйтеся з просторовою спільнотою з усього св...
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.
Agora World
agoraworld.io
Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 го...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR прагне бути лідером у сфері спільної корпоративної віртуальної реальності. Ми створили абсолютно новий всесвіт, оптимізований для ділових зустрічей у розподілених командах. Інноваційне, креативне та критичне мислення в поєднанні з орієнтованим на деталі дизайном і орієнтацією на користувача...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
MootUp
mootup.com
MootUp — це єдина платформа для віртуальних зустрічей і подій, яка надає 3D-середовище на різних пристроях, доступне без завантаження для професіоналів із проведення заходів і агентств, розташованих у всьому світі, яким потрібно надати своїм учасникам справді захоплюючий і захоплюючий досвід, який з...
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...