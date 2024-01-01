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Жіночий онлайн-журнал Vogue Ukraine про моду та красу. Останні новини моди, тенденції стилю і краси зірок. Найостанніші колекції і покази 2022/2023 сезону, модні події, інтерв'ю та огляди з експертами індустрії моди на українській версії журналу Vogue Ukraine

Вебсайт: vogue.ua

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