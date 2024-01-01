Альтернативи - VOC.ai

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Tidio

Tidio

tidio.com

Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Debutify

Debutify

debutify.com

Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції:...

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco — це платформа служби підтримки електронної комерції, яка централізує всі повідомлення ваших клієнтів в одній інтуїтивно зрозумілій скриньці вхідних повідомлень. Автоматизуйте завдання, оптимізуйте свої робочі процеси та надайте виняткову підтримку клієнтів за частку часу.

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

Упевнено оцінюйте торговельний ризик, щоб ви могли вжити заходів до того, як це призведе до штрафів, шкоди вашій репутації чи загрози громадській безпеці. Відмивання транзакцій. Азартні ігри онлайн. Групи ненависті. Незаконний продаж наркотиків. Немає обмежень у тому, що неетичні комерсанти намагати...

Memberful

Memberful

memberful.com

Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.

PowerReviews

PowerReviews

powerreviews.com

PowerReviews — це технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення, яке дозволяє брендам і роздрібним торговцям збирати, відображати й аналізувати різні форми створеного користувачами вмісту (UGC) на своїх веб-сайтах електронної комерції. Можливості PowerReviews включають оцінки продуктів і о...

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дозволяє вам підвищити рівень залучення клієнтів і побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, яка дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, ...

Ratingful

Ratingful

ratingful.com

Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...

Trustable

Trustable

trustable.ai

Нехай ваші клієнти продають за вас. Trustable дозволяє легко збирати текстові та відео відгуки від ваших клієнтів. Керуйте соціальними доказами та програмами лояльності на одній платформі.

Syncware

Syncware

syncware.com

Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям TikTok при...

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.

Aframark

Aframark

aframark.com

Ми Aframark, хмарна платформа, яка збирає та відображає запитання та відповіді щодо продуктів на веб-сайтах. Ми є єдиним постачальником рішень, який синдикує запитання та відповіді в режимі реального часу та дозволяє створеному користувачами вмісту покращити конверсію продажів. ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ На...

Spoki

Spoki

spoki.it

Spoki — це розмовна платформа, яка використовує WhatsApp як канал зв’язку, щоб пропонувати компаніям рішення для інтеграції з електронною комерцією, маркетинговими інструментами, CRM, ERP та індивідуальним програмним забезпеченням. Spoki виводить стратегії продажів на вищий рівень, використовуючи по...

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo — це перша в світі платформа Digital Journey Continuity, що дозволяє понад 1000 провідним світовим брендам створювати нестримні подорожі для своїх клієнтів. Платформа Namogoo формує шлях клієнта так, щоб він відповідав кожному покупцеві, у режимі реального часу усуваючи перешкоди та коливанн...

Content Status

Content Status

contentstatus.com

Content Status надає брендам, роздрібним торговцям і агентствам повністю автоматичне бачення на вимогу статусу та якості вмісту їхніх сторінок продукту. Завдяки 50 попередньо створеним підключенням до електронної комерції компанії мають масштабований спосіб негайно знати, чи сторінки їхніх продуктів...

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