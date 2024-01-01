Альтернативи - VOC.ai
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції:...
Replyco
replyco.com
Replyco — це платформа служби підтримки електронної комерції, яка централізує всі повідомлення ваших клієнтів в одній інтуїтивно зрозумілій скриньці вхідних повідомлень. Автоматизуйте завдання, оптимізуйте свої робочі процеси та надайте виняткову підтримку клієнтів за частку часу.
LegitScript
legitscript.com
Упевнено оцінюйте торговельний ризик, щоб ви могли вжити заходів до того, як це призведе до штрафів, шкоди вашій репутації чи загрози громадській безпеці. Відмивання транзакцій. Азартні ігри онлайн. Групи ненависті. Незаконний продаж наркотиків. Немає обмежень у тому, що неетичні комерсанти намагати...
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — це технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення, яке дозволяє брендам і роздрібним торговцям збирати, відображати й аналізувати різні форми створеного користувачами вмісту (UGC) на своїх веб-сайтах електронної комерції. Можливості PowerReviews включають оцінки продуктів і о...
Hosting123
hosting123.net
Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дозволяє вам підвищити рівень залучення клієнтів і побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, яка дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, ...
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...
Trustable
trustable.ai
Нехай ваші клієнти продають за вас. Trustable дозволяє легко збирати текстові та відео відгуки від ваших клієнтів. Керуйте соціальними доказами та програмами лояльності на одній платформі.
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям TikTok при...
Malomo
gomalomo.com
Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.
Aframark
aframark.com
Ми Aframark, хмарна платформа, яка збирає та відображає запитання та відповіді щодо продуктів на веб-сайтах. Ми є єдиним постачальником рішень, який синдикує запитання та відповіді в режимі реального часу та дозволяє створеному користувачами вмісту покращити конверсію продажів. ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ На...
Spoki
spoki.it
Spoki — це розмовна платформа, яка використовує WhatsApp як канал зв’язку, щоб пропонувати компаніям рішення для інтеграції з електронною комерцією, маркетинговими інструментами, CRM, ERP та індивідуальним програмним забезпеченням. Spoki виводить стратегії продажів на вищий рівень, використовуючи по...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — це перша в світі платформа Digital Journey Continuity, що дозволяє понад 1000 провідним світовим брендам створювати нестримні подорожі для своїх клієнтів. Платформа Namogoo формує шлях клієнта так, щоб він відповідав кожному покупцеві, у режимі реального часу усуваючи перешкоди та коливанн...
Content Status
contentstatus.com
Content Status надає брендам, роздрібним торговцям і агентствам повністю автоматичне бачення на вимогу статусу та якості вмісту їхніх сторінок продукту. Завдяки 50 попередньо створеним підключенням до електронної комерції компанії мають масштабований спосіб негайно знати, чи сторінки їхніх продуктів...