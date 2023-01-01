Хмарні обчислення VNG Cloud мають усі інструменти, які допоможуть модернізувати не лише технологічну інфраструктуру, а й бізнес-моделі підприємств. VNG Cloud супроводжує та підтримує організації та підприємства у ретельному вирішенні завдань на їхньому амбітному шляху розвитку.

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