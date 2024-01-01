Альтернативи - Viz4D

Trezi

Trezi

trezi.com

Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.

SENTIO VR

SENTIO VR

sentiovr.com

SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...

StellarX

StellarX

stellarx.ai

Співпраця має бути простою, зрозумілою та ефективною. StellarX дає змогу бізнес-професіоналам у різних галузях покращувати себе за допомогою захоплюючого досвіду з підтримкою ШІ. Просто перетягніть і опустіть, візьміть і йдіть, наведіть курсор і клацніть або встановіть і забудьте. Ви називаєте це, в...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

Ctruh

Ctruh

ctruh.com

Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...

cognitive3D

cognitive3D

cognitive3d.com

cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...

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