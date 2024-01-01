Альтернативи - TWIPLA
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Flywheel
getflywheel.com
Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити й усунути проблеми з конверсією, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
FullSession
fullsession.io
FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим в...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — це інтелектуальний штучний інтелект, який візуально виділяє те, що бачать люди, куди вони дивляться в першу чергу та скільки їхньої уваги привертають певні елементи вашого дизайну.
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — це повна маркетингова й аналітична платформа. Ми допомагаємо вам по-справжньому зрозуміти своїх користувачів і вживати заходів, персоналізуючи вміст і запускаючи A/B-тести. Почати роботу можна безкоштовно, і ви готові до роботи за кілька хвилин.
Dynatrace
dynatrace.com
Уніфікована можливість спостереження та безпека Спрощуйте складність хмари та впроваджуйте інновації швидше та безпечніше за допомогою єдиної платформи аналітики та автоматизації на базі штучного інтелекту.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
WalkMe US
walkme.com
Digital Adoption Platform (DAP) WalkMe™ дозволяє вашому бізнесу спростити онлайн-досвід і позбавити користувачів плутанини.
Zipy.ai
zipy.ai
Традиційні інструменти можуть накинути на вас список помилок, але Zipy підкаже, які з них важливі, через подорожі клієнта в реальному часі.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...
Toonimo
toonimo.com
Користувацький досвід став простим для кожного. Toonimo є провідною платформою цифрового впровадження для підприємств, які оптимізують зусилля щодо внутрішнього навчання співробітників і ініціатив щодо адаптації клієнтів. Для організацій, які хочуть сприяти сприйняттю користувачами нових або викорис...
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow присвячений трансформації інформації про веб-сайти. Наші інноваційні інструменти аналітики, включаючи теплові карти, відстеження поведінки та аналіз подій, дають змогу приймати рішення на основі даних. Наша зручна інформаційна панель інтерпретує дії користувача, що дозволяє обґрунтовано...
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...
Clueify
clueify.com
Clueify надає вам важливий відгук про ефективність ваших концепцій, перш ніж ви їх запускаєте. Використовуючи наш ШІ, ви можете з точністю 92% передбачити, куди дивитимуться користувачі та як вони сприймуть ваш дизайн. Це схоже на те, що матимете сотні тестових користувачів лише за один клік, але бе...
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
Feng-GUI
feng-gui.com
Завдяки штучному інтелекту та перевіреному десятиліттями нейронаукових досліджень, Feng-GUI забезпечує прогностичну візуальну аналітику з дієвою інформацією та рекомендаціями, які дають змогу цифровим агентствам максимізувати результати для своїх клієнтів. https://feng-gui.com/ З 2007 року служба Fe...
expoze.io
expoze.io
Зустрічайте expoze.io У expoze.io ми маємо чітку місію: надати кожному доступ до ресурсів, необхідних для розробки найкращого творчого матеріалу. Наша платформа робить саме це. Наше рішення для інтелектуального відстеження погляду expoze.io на основі штучного інтелекту дає вам змогу аналізувати будь...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...
Browsee
browsee.io
Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та...
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично визначається кількісно, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть ...
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
Figpii
figpii.com
Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
cux.io
cux.io
Ми перетворюємо досвід ваших відвідувачів у цифри, розпізнаємо моделі їхньої поведінки протягом усього шляху клієнта та надаємо миттєву практичну інформацію. Більше ніякого спаму з даними
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
SessionStack
sessionstack.com
Що таке SessionStack? SessionStack — це вдосконалена AI платформа Digital Experience Analytics, яка базується на найкращій у своєму класі технології запису сеансів, яка дозволяє компаніям електронної комерції визначати, де клієнти застрягли та покинули, а також які можливості конверсії втрачено. Ста...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
WEVO
wevo.ai
Використовуючи вашу цільову аудиторію, WEVO є єдиним інструментом, який точно визначає блокпости конверсії та надає рекомендації щодо збільшення конверсії веб-сайту Pre-Live. Швидше створюйте належну взаємодію з клієнтами завдяки точнішому відгуку користувачів.
Fullview
fullview.io
Перестаньте здогадуватися про ваш клієнтський досвід. Fullview дає командам продуктів і підтримки візуальне уявлення про те, як користувачі поводяться у вашому продукті SaaS, щоб повністю зрозуміти ваш досвід клієнтів.
Webmaxy
webmaxy.co
Найнадійніші бізнес-інструменти для розвитку брендів. Ефективніше охоплюйте, відстежуйте, залучайте та перетворюйте користувачів свого веб-сайту без будь-яких турбот там, де вони відчувають себе зручніше.
WalkMe EU
walkme.com
Digital Adoption Platform (DAP) WalkMe™ дозволяє вашому бізнесу спростити онлайн-досвід і позбавити користувачів плутанини.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це інструмент веб-аналітики з відтворенням сеансів, сегментацією, розумними картами та відстеженням помилок.