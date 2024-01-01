Альтернативи - ViralKit

PromoSimple

promosimple.com

PromoSimple — це веб-програма, яка надає веб-сайтам, брендам і блогам прості рішення для створення, керування та синтезу даних для онлайн-роздач, тоталізаторів і конкурсів. Основна мета PromoSimple полягає в тому, щоб якомога легше для компаній утримувати та розширювати відповідні клієнтські бази з...