Альтернативи - ViralKit

Heyo

Heyo

heyo.com

Використовуйте Heyo, щоб легко створювати програми для тоталізаторів, конкурсів і кампаній, які публікуються на мобільних пристроях, у Facebook і будь-де в Інтернеті.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam — це маркетингова платформа для зростання. Ми дозволяємо вам проводити чудові кампанії, які сприяють розвитку вашого бізнесу.

SweepWidget

SweepWidget

sweepwidget.com

Проводьте захоплюючі конкурси та розіграші. Збільште кількість підписників у соціальних мережах, збільште кількість підписок на інформаційні бюлетені, залучіть нових потенційних клієнтів, залучіть свою аудиторію, збільште відвідуваність веб-сайту та багато іншого.

UpViral

UpViral

upviral.com

Розіграші та винагороди UpViral — це найшвидший спосіб розвивати свій бізнес в Інтернеті. Генеруйте трафік, розширюйте свій список і перетворюйте передплатників на клієнтів.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.

Giveaway.com

Giveaway.com

giveaway.com

Giveaway.com — це маркетингова платформа для кампаній, вона революціонізує маркетинговий ландшафт, пропонуючи універсальне рішення для всіх маркетингових потреб. Проводьте кампанії, щоб просувати свій бізнес вперед. Ваше універсальне рішення для конкурсів, вікторин, конкурсів тощо. Доведена справед...

Woobox

Woobox

woobox.com

Досвід, що сприяє залученню Легко створюйте та проводите успішні конкурси, розіграші, опитування, купони, форми тощо.

Sweep

Sweep

sweep.net

Sweep — це платформа для управління даними щодо сталого розвитку. Його провідне на ринку програмне забезпечення на основі штучного інтелекту допомагає організаціям розуміти всі позафінансові дані по всьому бізнесу та ланцюжку створення вартості, щоб керувати зростаючими вимогами до розкриття інформа...

AppSorteos

AppSorteos

app-sorteos.com

App-Sorteos.com — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення розіграшів, розіграшів, конкурсів і рекламних акцій в Instagram, який дозволяє вам вибрати випадковий коментар зі своєї фотографії в Instagram.

Sweeppea

Sweeppea

web.sweeppea.com

Повне та самообслуговування розіграшів: Sweeppea дозволяє легко проводити рекламні акції на основі призів, які залучають потенційних клієнтів, збільшують залучення та продажі. Sweeppea дозволяє користувачам охоплювати клієнтів за допомогою мобільного телефону за допомогою текстових розіграшів. Swee...

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували №1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. 👉 Створіть свою програму за дні, а не за тижні, використову...

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

Osortoo дозволяє легко вибирати переможців для конкурсів, розіграшів або розіграшів, створювати гарну цільову сторінку, створювати сторінку реєстрації на подію, демонструвати конкурс під час події, вибирати переможця в соціальній мережі.

PromoSimple

PromoSimple

promosimple.com

PromoSimple — це веб-програма, яка надає веб-сайтам, брендам і блогам прості рішення для створення, керування та синтезу даних для онлайн-роздач, тоталізаторів і конкурсів. Основна мета PromoSimple полягає в тому, щоб якомога легше для компаній утримувати та розширювати відповідні клієнтські бази з...

Leevia

Leevia

leevia.com

Leevia — це перша італійська платформа, яка дозволяє створювати, керувати та контролювати онлайн-конкурси відповідно до італійських правил про призові конкурси та європейського закону про конфіденційність (GDPR). Він надає послуги маркетинговим і комунікаційним агентствам і великим брендам для збору...

Fyre

Fyre

fyre.id

Fyre — маркетинговий інструмент, створений спеціально для індустрії блокчейнів. Базуючись на протоколі Hypersign, особистих і соціальних облікових даних, Fyre дозволяє компаніям розвивати культових підписників за допомогою вибухових рекламних акцій у реальному часі за допомогою вибухів у соціальних ...

Contests for Pages

Contests for Pages

contest-app.co

Contests for Pages — програма для публікації конкурсів на вашій сторінці у Facebook.

Strutta

Strutta

strutta.com

Провідна в галузі технологія Strutta з’єднує бренди з їхніми цільовими споживачами за допомогою потужних соціальних реклам. Інструменти Strutta дозволяють агентствам, брендам і розробникам легко створювати інтерактивні конкурси та тоталізатори та керувати ними. Strutta проводить відзначені нагорода...

Launchpad6

Launchpad6

launchpad6.com

Launchpad6 надає хмарні веб-програми, які миттєво створюють фірмові онлайн-відеорішення, які відповідають вашим вимогам до відео. Використовуйте можливості відео так, як ви ніколи не думали. Залучайте клієнтів і створюйте різні способи взаємодії користувачів за допомогою унікальних можливостей віде...

Fastory.io

Fastory.io

fastory.io

Fastory – це передова маркетингова технологічна компанія, яка надає провідний маркетинговий пакет для мобільних пристроїв. Готове рішення дає можливість компаніям підвищити рівень своїх маркетингових кампаній, надаючи їм можливість захоплювати, залучати та перетворювати людей, які важливі для їхньог...

Rewards Fuel

Rewards Fuel

rewardsfuel.com

Розширюйте та залучайте свій список розсилок. Rewards Fuel допоможе вам досягти більше маркетингових цілей за менший час, пропонуючи учасникам різноманітні способи участі. Проведення конкурсу безпосередньо у Facebook чи Instagram залишає на столі багато питань щодо участі, перевірки та вимірювання....

DojoMojo

DojoMojo

dojomojo.com

DojoMojo — це провідна маркетингова технологічна платформа, яка допомагає підприємствам — особливо брендам DTC — розвиватися швидше та з більшою ефективністю капіталу. Завдяки нашим надійним інструментам зростання, пакету SMS-маркетингу та розгалуженій партнерській мережі DojoMojo надає маркетологам...

Votigo

Votigo

votigo.com

Votigo є провідною компанією з маркетингу та просування в соціальних мережах із платформою SaaS і комплексними рішеннями. Заснована в 2006 році технологічна платформа Votigo дозволяє брендам, агентствам і підприємствам залучати, залучати своїх клієнтів і керувати ними за допомогою нашого повного пак...

Rafflecopter

Rafflecopter

rafflecopter.com

Rafflecopter — це простий спосіб розіграшу онлайн. Rafflecopter робить «мега простим» запуск і керування розіграшами для будь-якого бренду на будь-якому веб-сайті без І.Т. потрібна допомога. Запустіть наступний розіграш і керуйте ним за лічені хвилини без кодування. Якщо ви можете копіювати/вставл...

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz Proximity Platform – це інноваційний маркетинговий інструмент, який спрощує спосіб взаємодії компаній із клієнтами на основі місцезнаходження.

Socialman

Socialman

socialman.net

Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні ...

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

Socialshaker пропонує маркетологам ряд із 30 механізмів для організації конкурсів та ігор із роздачами подарунків у соціальних мережах у Facebook, на мобільних пристроях чи веб-сайтах.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Проводьте маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. - Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікова...

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio дозволяє великим брендам і медіа залучати аудиторію через цифрові канали за допомогою понад 50 шаблонних інтерактивних форматів (вікторини, конкурси, опитування, тести, анімаційні ігри тощо). Завдяки суворому дотриманню GDPR платформа дозволяє збирати багаті дані першої сторони, які можна п...

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Приєднуйтесь до тисяч брендів зі списку Fortune 500, рекламних агентств і малих підприємств, які використовують ShortStack для створення індивідуальних інтерактивних маркетингових кампаній. Створюйте настроювані конкурси, тоталізатори, вікторини, розіграші хештегів, конкурси з коментарями, цільові ...

Trade Show Prize Co

Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

Trade Show Prize Co (TSPC) спеціалізується на простих, зручних і доступних роздачах подарунків у прямому ефірі. Ця платформа пропонує центральне розташування для налаштування, виконання та подальших дій щодо тоталізаторів, які ви проводите на своєму стенді на виставці. Легко відстежуйте хід розіграш...

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