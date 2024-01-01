Альтернативи - Viar360
Contentful
contentful.com
Запускайте швидше завдяки сучасній платформі вмісту. Це найпростіший і найшвидший спосіб керування вмістом: інтегруйте свої інструменти. Публікуйте в різних каналах. Розблокуйте свою команду за допомогою нашої найкращої в галузі системи додатків.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
ClassVR
classvr.com
ClassVR — це універсальна платформа, яка використовує потужність віртуальної та доповненої реальності для навчання та навчання від класної кімнати до зали засідань.
ManageXR
managexr.com
ManageXR — це корпоративна платформа керування пристроями, розроблена для пристроїв VR і AR. Оскільки все більше підприємств використовують XR для навчання співробітників, лікарі використовують XR для лікування пацієнтів, а школи використовують XR для навчання студентів, організації стикаються зі зн...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Навчальне програмне забезпечення для віртуальної нерухомості, настільного комп’ютера та мобільних пристроїв, засноване на іграх, економічно ефективне та масштабоване до розміру будь-якої компанії. З TrainBeyond ви навчаєте свою робочу силу за допомогою практичного та інтерактивного досвіду відповідн...
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
Стратегічний партнер, який допомагає лідерам із виробництва медичних пристроїв вирішити проблему компетенції та масштабу для досягнення комерційного успіху.
Motive.io
motive.io
Платформа Motive Training Platform — це повний набір інструментів, який дає професіоналам з навчання можливість створювати та контролювати тренування VR, що дозволяє легко створювати та розповсюджувати навчальний матеріал VR у масштабі.
CenarioVR
cenariovr.com
Створюйте захоплюючі враження з найпростішою платформою VR.
Warp VR
warpvr.com
Warp VR — це найпростіший і найпотужніший спосіб створення та масштабування інтерактивних сюжетних тренінгів і сценаріїв VR для підприємств, навчальних агентств і освіти. Такі компанії, як ASML, Erste Bank, KLM, Shell і Tata Steel, використовують Warp VR для реалістичного та персоналізованого навчан...
Slip.Stream
slip.stream
Найбільша безкоштовна музична бібліотека з 70 000 пісень і 65 000 звукових ефектів, підібраних за настроєм, жанром, виконавцем, типом вмісту та інструментами AI, які допоможуть вам швидко знайти ідеальні треки для вашого вмісту.
EZ360 Cloud
ez-360.com
За допомогою EZ360 Cloud ви можете поширювати 360-градусний відеоконтент на пристрої VR через хмару. Завантажуйте відео та керуйте ними в онлайн-системі керування вмістом (CMS). Легко надсилайте відео на пристрої VR. Гарнітури VR автоматично завантажують нові відео під час запуску програми. Більше н...
Headjack
headjack.io
Headjack — це платформа для створення додатків і керування контентом для виробників 360 відео. Натхненний Wordpress, Headjack дозволяє нетехнічним користувачам легко створювати та керувати автономними програмами VR, які працюють на всіх доступних на даний момент гарнітурах VR, а також дає розробника...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR — це платформа для керування пристроями AR і VR. Понад 2000 компаній у 90 країнах уже використовують ArborXR для керування своїми парками VR та AR. За допомогою ArborXR ви можете керувати своїми пристроями, віддалено розгортати вміст і оновлення, а також контролювати, що користувачі можуть б...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.