Альтернативи - Veritone

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішнішими є компанії з найкращим контентом. Однак перемогти у світі цифрового контенту нелегко. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить ау...