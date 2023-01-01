Альтернативи - Vaizle
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу, Otterfish робить так, що будь-хто у вашій команді може запускати високоефективну рекламу...
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — це комплексна аналітична платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій у цифровий маркетинг. Наша платформа дозволяє компаніям будь-якого розміру переглядати всю свою статистику про соціальні, пошукові, платні та веб-продукцію на єдиній,...