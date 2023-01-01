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Альтернативи - Vaizle

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу, Otterfish робить так, що будь-хто у вашій команді може запускати високоефективну рекламу...

Favikon

Favikon

favikon.com

Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer — це комплексна аналітична платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій у цифровий маркетинг. Наша платформа дозволяє компаніям будь-якого розміру переглядати всю свою статистику про соціальні, пошукові, платні та веб-продукцію на єдиній,...

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