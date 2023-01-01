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Альтернативи - Vainu

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.

Mailshake

Mailshake

mailshake.com

Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.

Clay

Clay

clay.com

Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.

Growbots

Growbots

growbots.com

Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.

Cognism

Cognism

cognism.com

Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.

GetEmail.io

GetEmail.io

getemail.io

Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.

SalesQL

SalesQL

salesql.com

Збільште кількість потенційних клієнтів у LinkedIn Використовуйте SalesQL, щоб отримати адреси електронної пошти для своїх цілей LinkedIn, навіть якщо ви ще не підключилися до них.

Clearout

Clearout

clearout.io

Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!

Bombora

Bombora

bombora.com

Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

Are you tired of overpaying for accurate B2B contact data and wish there was a more cost-effective solution? Introducing ContactOut – the world’s most accurate contact database. Find emails and phone numbers for 300M professionals, including B2B data for 30M companies. Our platform is trusted by 1.4...

Sales.Rocks

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks is a leading Sales Enablement and Automation Platform with a mission to transform everyday Sales & Marketing. The project was founded in Rotterdam, The Netherlands late 2018 with a team of 10. The Platform provides company and contact data with high accuracy. It works based on an advance...

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius uses machine learning and a global network of human researchers to help B2B sales and marketing teams scale their outbound processes. The world's fastest growing companies use LeadGenius to find and connect with lasting customers. LeadGenius offers 3 primary services to B2B sales and mark...

LeadDelta

LeadDelta

leaddelta.com

A single workspace for your company's relationships. LeadDelta helps you organize and engage your network so that you can become proactive about your most valuable asset – your connections. With LeadDelta, you will obtain a CRM view of your and your team's professional network. LeadDelta allows you ...

bant.io

bant.io

bant.io

All-in-one lead generation & sales acceleration platform that helps automate your customer acquisition with data-driven experiments, making failure impossible.

UserGems

UserGems

usergems.com

UserGems helps revenue teams drive bigger pipeline and faster sales cycle by delivering prospects that are most likely to buy. Whenever your customers change their jobs, UserGems automatically surfaces them as new leads to your sales reps. This allows reps to be in front of the buyers at the right t...

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer is a web technology profiler and leads data provider. With thousands of technologies tracked across websites of millions of companies, Wappalyzer helps you to identify new prospects and increase your addressable market.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha is a go-to-market intelligence platform, designed for sales, marketing and recruitment teams. Lusha’s fresh, dynamic, and high quality data and insights help cut through the noise and reach the right people at the right time. Lusha offers an easy set up without the hassle of lengthy onboarding...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai uses AI to help you send unlimited emails to verified leads, turbocharging your outreach. We identify the right leads to target, personalize your emails, and track the results of your campaigns so you can achieve unstoppable growth.

RelPro

RelPro

relpro.com

Настроювані, адаптовані та інтегровані з вашим робочим процесом, рішення RelPro для розвитку бізнесу економлять ваш дорогоцінний час, прискорюють ініціативи щодо зростання та забезпечують результати.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.

Owler

Owler

owler.com

Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...

MediaRadar

MediaRadar

mediaradar.com

Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та сп...

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

PartnerTap

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...

Reveal

Reveal

reveal.co

Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...

Draup

Draup

draup.com

Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Орієнтована на особистість платформа продажів і маркетингу xiQ дає продавцям змогу зрозуміти мислення покупців за допомогою аналізу особистості на основі ШІ.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.

Autobound

Autobound

autobound.ai

Дослідження потенційного клієнта та написання персоналізованого, продуманого електронного листа не займає 20 хвилин. Autobound збільшує частоту відповідей на електронні листи, генеруючи персоналізовані, релевантні листи про продаж за допомогою ШІ.

FlashIntel

FlashIntel

flashintel.ai

Розблокуйте мережу з понад 1 мільярда потенційних клієнтів. Використовуйте робочі процеси на основі штучного інтелекту для оптимізації взаємодії та швидшого закриття угод з ідеальними покупцями.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.

6sense

6sense

6sense.com

Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.

Crossbeam

Crossbeam

crossbeam.com

Crossbeam допомагає вам залучати, конвертувати та розвивати значущі відносини з клієнтами за допомогою найпотужнішого важеля зростання на планеті: вашої власної партнерської екосистеми.

Autoklose

Autoklose

autoklose.com

Autoklose - це програмне забезпечення для автоматизації продажів для кожного етапу воронки. Автоматизуйте свій шлях через процес продажу та укладайте більше угод.

amplemarket

amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.

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