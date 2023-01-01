ШВИДКО ВИВЧАЙТЕ МОВИ: uTalk дає результати, тому що кожне слово, яке ви чуєте, є вашою новою мовою, і ви говорите, слухаєте та розумієте з самого початку.

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