Альтернативи - Userbrain
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
Maze
maze.co
Чудові продукти створені на основі хороших звичок. Зробіть відкриття продукту постійним. Підтверджуйте загальні та щоденні рішення про продукт за допомогою інформації про користувачів, яку вся ваша команда може збирати, споживати та діяти.
Prolific
prolific.co
Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Discuss
discuss.io
Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Створюйте кращий цифровий досвід, спираючись на дані. Швидко й легко тестуйте будь-що, від архітектури веб-сайту до прототипів дизайну за допомогою нашого набору спеціалізованих інструментів дослідження користувачів.
Marvin
heymarvin.com
Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Netigate
netigate.net
Netigate пропонує комплексне рішення для зворотного зв’язку з клієнтами та співробітниками. Отримуйте корисну інформацію та приймайте рішення на основі даних.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Loop11
loop11.com
Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...
YoHe
yohe.io
YoHe is a platform that has all the feedback tools that you need. We help to find out about all the problems that your clients experience while using your service. YoHe is also a team of experts who can highlight the most critical issues, prioritize them and come up with solutions. Collect feedback ...
Betafi
betafi.co
Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...
Field Agent
fieldagent.net
The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...
Remesh
remesh.ai
Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.
Purlem
purlem.com
Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.
Highlight
letshighlight.com
Highlight's in-home product testing platform helps global and emerging CPG brands innovate, test, and successfully launch new physical consumer products including food and beverages, beauty and personal care products, products for kids and pets. Highlight exists to build better products for people a...
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX enables businesses to make data-driven decisions from relevant data sources. Its software platform allows you to access current or prospective customers to provide feedback on business concepts, product features, and marketing direction.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra’s platform provides features and benefits designed for insight-driven enterprises, including: - Single source of truth for all customer audio and video - Upload and sync large video files from any source - Robust research and insight repository - Automated transcription for all uploaded files ...
Great Question
greatquestion.co
Great Question is the home of UX research for best-in-class teams like Canva, Drift, and Brex. Recruit research participants, conduct user interviews, surveys, and focus groups, and say thanks with global incentives. Then store, analyze, and share all of your insights, highlights, reels, recordings,...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS is the crowdsourcing platform for effective testing and real insights Launch effective testing. Engage a real crowd of skilled humans. Get powerful insights and answers at any time needed. With UNGUESS you have much more than a crowdtesting platform: it’s everything your digital solutions de...
Ethnio
ethn.io
Ethnio is a UX research recruiting, scheduling, incentives, and participant management CRM. The most powerful user research CRM, Ethnio was built by UX Researchers to cover all your research operations needs
YOMO
yomoai.com
YOMO is an innovative AI-driven SaaS platform engineered to revolutionize the way businesses interact with and benefit from their meetings. It stands out as a comprehensive solution for enhancing meeting productivity and decision-making in the SaaS and startup sectors. At its core, YOMO offers seaml...
Lightster
lightster.co
Lightster is the only platform that instantly surrounds you with potential customers that can test your product, tell you about their pain-points, and give you their feedback. What you can do on Lightster: - Conduct customer discovery sessions. - Test product designs & prototypes. - Brainstorm ideas...
NEXT
nextapp.co
NEXT — це платформа пошуку продуктів на базі штучного інтелекту, яка перетворює взаємодію з клієнтами на розуміння продукту. NEXT збирає дані про взаємодію з клієнтами, точно розуміє ці взаємодії та надає аналітичну інформацію, що ґрунтується на фактах, яку команди використовують для підтвердження п...
UXArmy
uxarmy.com
UXArmy — це платформа для дослідження користувачів. З UXArmy створення тесту користувача займає кілька хвилин, а відповіді користувачів починають надходити протягом кількох годин після запуску тесту. Онлайн-тестування зручності використання UXArmy записує відео з екрану, коли тестувальники виконують...
Lyssna
app.lyssna.com
Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Wynter
wynter.com
Wynter надає вам відгуки від ваших цільових клієнтів. Дізнайтеся, що ваші B2B SaaS ICP: ⦿ думають і хочуть, які їхні труднощі, бажані прибутки та завдання, які потрібно зробити ⦿ як ваші маркетингові та продуктові повідомлення резонують з ними. Wynter допомагає компаніям B2B пришвидшити цикл зворотн...
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, працює на платформі HX (Human Experience) – всебічній платформі досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї ...
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, з...
Survicate
survicate.com
Програмне забезпечення для проведення опитувань, яке дозволяє збирати відгуки клієнтів у масштабі за хвилини, а не за тижні. Тому що відгуки клієнтів не повинні бути такими складними. Survicate отримав високу оцінку за легке налаштування, налаштування та інтеграцію.
WEVO
wevo.ai
Використовуючи вашу цільову аудиторію, WEVO є єдиним інструментом, який точно визначає блокпости конверсії та надає рекомендації щодо збільшення конверсії веб-сайту Pre-Live. Швидше створюйте належну взаємодію з клієнтами завдяки точнішому відгуку користувачів.
Sprig
sprig.com
Sprig - раніше UserLeap. Швидке та надійне дослідження користувачів у контексті. Переконайтеся, що дослідження користувачів відбуваються на ранній стадії та часто за допомогою цільових мікроопитувань Sprig, відеозапитань тощо.
Qualaroo
qualaroo.com
Qualaroo спрощує процес збору відгуків користувачів за допомогою опитувань. Зареєструйтеся сьогодні, щоб отримати корисну статистику UX від своїх клієнтів