Альтернативи - Uptics

Capturi

en.capturi.com

Розмови про створення цінностей починаються тут. Будучи провідною платформою для аналізу розмов у Скандинавії, Capturi перетворює розмови клієнтів у конкретну та вимірювану цінність за допомогою ШІ та вдосконалених алгоритмів машинного навчання. Проаналізувавши понад 30 мільйонів розмов клієнтів від...