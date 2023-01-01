Альтернативи - Upstox Pro
Binance
binance.com
Криптовалютна біржа Binance - ми керуємо найбільшою у світі криптовалютною біржею біткойнів і альткойнів за обсягом
Coinbase
coinbase.com
Coinbase — це біржа цифрових валют зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Вони є посередниками в обміні Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos та багатьох інших з фіатними валютами приблизно в 32 країнах, а також здійснюють транзакції та зберігання біткойнів у 190...
Bybit
bybit.com
Bybit — це найбезпечніша, найшвидша, найпрозоріша та зручна торгова платформа для біткойнів та Ethereum, яка пропонує безстрокові контракти на криптовалюту
KuCoin
kucoin.com
KuCoin — це найдосконаліша та найбезпечніша криптовалютна біржа для купівлі та продажу Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS тощо.
Crypto.com Exchange
crypto.com
Біржа Crypto.com працює на базі CRO, завдяки великій ліквідності, низьким комісіям і найкращим цінам виконання, ви можете торгувати основними криптовалютами, такими як біткойн, Ethereum, на нашій платформі з найкращим досвідом. Crypto.com має на меті прискорити перехід світу на криптовалюту. За доп...
Coinbase Pro
coinbase.com
Криптобіржа в США. Торгуйте біткойнами (BTC), Ethereum (ETH) тощо за долари США, євро та фунти стерлінгів. Підтримка FIX API і REST API. Легко вносьте кошти через Coinbase, банківський переказ, банківський переказ або гаманець криптовалюти.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX — це найбільша та найбезпечніша біржа криптовалют в Індії, де ви можете легко купувати та продавати біткойни та інші криптовалюти.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Легко купуйте та продавайте криптовалюти на спотовому ринку KuCoin. Отримайте доступ до BTC із ціноутворенням у реальному часі, розширеними торговими діаграмами та торговими індикаторами.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це передова платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише Bitcoin/ETH...
Kraken
kraken.com
Купуйте біткойни та криптовалюти Зареєструйтеся сьогодні та купуйте понад 50 криптовалют за лічені хвилини. Почніть із лише 10 доларів США.
FTX
ftx.com
FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте ф’ючерси на BTC, ETH, USDT, BNB та ф’ючерси на індекс із кредитним плечем до 101x.
Binance.US
binance.us
Торгуйте понад 40 криптовалютами та отримуйте найнижчі торгові комісії в Америці зі свого ноутбука, планшета чи мобільного пристрою.
Blockchain.com
blockchain.com
Найпопулярніший у світі спосіб купувати, продавати та торгувати криптовалютою. Кому довіряють мільйони з 2011 року з криптовалютними транзакціями на суму понад 1 трильйон доларів.
OKX
okx.com
Купуйте BTC, ETH тощо на OKX, провідній криптобіржі – досліджуйте Web3, інвестуйте в DeFi та NFT. Зареєструйтеся зараз і відчуйте майбутнє фінансів.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta — це біржа похідних криптовалют #TradersFirst. Ми пропонуємо ліквідність 24/7/365, швидке виконання, низькі комісії та безпеку корпоративного рівня.
Crypto.com NFT
crypto.com
Crypto.com NFT — це NFT-ринок лише за запрошеннями, де ви можете знайти ексклюзивні цифрові предмети колекціонування та їх незамінні токени.
Binance Futures
binance.com
Біржа криптовалютних деривативів №1 у світі.
Gemini
gemini.com
Купуйте біткоїни та криптовалюти миттєво! Gemini — це проста, елегантна та безпечна платформа для створення вашого криптопортфеля.
FTX.US
ftx.us
FTX US Cryptocurrency Exchange Криптовалютна біржа інституційного рівня, створена трейдерами для трейдерів. Купуйте та продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратна маржинальна торгівля та легкі фіатні депозити.
Upbit
upbit.com
Upbit — це південнокорейська криптовалютна біржа, заснована в 2017 році. Нею керує Dunamu, який є одним із найдорожчих стартапів у Південній Кореї.