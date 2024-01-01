Альтернативи - Upslash
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Beacons
beacons.ai
Beacons — це найпростіший спосіб створити посилання на веб-сайті з біографіями, яке сподобається вашим шанувальникам — і це безкоштовно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — це оригінальний засіб скорочення URL-адрес, який скорочує ваші громіздкі посилання до більш керованих і зручних URL-адрес.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Onelink.to
onelink.to
Спростіть завантаження додатків за допомогою onelink.to all stores
OneLinkBio
onelinkbio.com
Отримайте максимум від своїх посилань на Instagram і TikTok. Створюйте короткі посилання, унікальні сторінки OneLinkBio та отримуйте належну статистику відвідувачів.
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Pixel
pxl.to
Pixel допомагає компаніям сяяти, перетворюючи їхні посилання на потужні маркетингові інструменти.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це програма для скорочення URL-адрес, яка включає перенацілювання пікселів у кожному посиланні, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
cutt.ly
cutt.ly
Відчуйте повний контроль над своїми короткими посиланнями Повна платформа URL Shortener, керування посиланнями, аналіз посилань, глибокі посилання, генератор QR-кодів і посилання в біографії. Скорочуйте, брендуйте, керуйте, відстежуйте та діліться своїми посиланнями без зусиль.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це найкращий спосіб створювати, ділитися та синхронізувати свої UTM із вашою командою. Припиніть використання безладних електронних таблиць і отримайте хороші дані про кампанію в аналітиці.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly з відкритим кодом. Dub — це програма для скорочення посилань із відкритим вихідним кодом із вбудованою аналітикою та безкоштовними доменами.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny допомагає створювати, відстежувати та аналізувати кожну взаємодію з вашими фірмовими короткими посиланнями. Дрібні особливості: * Скорочення посилань * Фірмовий домен * Спеціальне коротке посилання * Аналітика в реальному часі * Варіація посилання * Географічний зв'язок * Перенацілення Pixel *...
T.LY
t.ly
T.LY — це служба найкоротших посилань у світі для відстеження, брендування та обміну короткими URL-адресами.
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy забезпечує безпечні тунелі до локального хосту для легкого обміну веб-сайтом або додатком. Створюйте тунелі HTTP, TCP або TLS для свого Mac / ПК, навіть якщо він знаходиться за брандмауером і NAT. Не потрібно налаштовувати хмару чи сервер для розміщення ваших веб-сайтів або програм. Pinggy н...
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації зустрічаються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посиланн...
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io дозволяє збільшити рентабельність інвестицій від посилань, якими ви ділитеся, дозволяючи вам скорочувати, брендувати та оптимізувати ваші URL-посилання за допомогою привабливих закликів до дій, перенацілювання пікселів і перетворюючи кожне посилання, яким ви ділитеся, на фірмовий актив. О...
Urless
urless.com
Urless — це служба, яка перетворює довге посилання на більш керовані та зручні URL-адреси, створені за допомогою потужних інструментів, які допоможуть вам розвивати та захищати свій бренд. Він пропонує генератори QR-кодів з аналітикою для відстеження, створення цільових сторінок, цифрових візитних к...
Trotto
trot.to
Trotto — це ваші дані, миттєво та інтуїтивно зрозуміло. Отримуйте доступ до командних ресурсів, шукайте та діліться ними так швидко, як тільки зможете їх промовити. Trotto дозволяє співробітникам використовувати go посилання; скоротіть будь-яку URL-адресу за допомогою ключового слова, яке запам’ято...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Контролюйте свої посилання за допомогою розширених функцій для скорочення, націлювання та відстеження. * Повна платформа керування посиланнями для брендування, відстеження та обміну короткими посиланнями. * Ознайомтеся зі своєю аудиторією за допомогою нашої детальної статистики та краще зрозумійте ...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub — це платформа, яка спрощує керування веб-сайтами для окремих осіб і компаній. Наші інноваційні інструменти спрощують перенаправлення URL-адрес, моніторинг відвідуваності веб-сайту та керування доменними іменами. Незалежно від того, чи ви підприємець, маркетолог чи веб-розробник, у RedirHub...
LinkerFit
linkerfit.me
Універсальний засіб скорочення посилань, який пропонує низку потужних функцій. Це дозволяє швидко скорочувати довгі URL-адреси до лаконічних посилань, якими можна ділитися. Крім того, він забезпечує функціональність для створення QR-кодів, що полегшує користувачам доступ до вашого вмісту за допомого...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk — це 100% безкоштовна платформа, яка дозволяє вам створювати персоналізовану та легко настроювану сторінку, на якій містяться всі важливі посилання, якими ви хочете поділитися зі своєю аудиторією. Його можна використовувати на соціальних платформах, таких як Instagram, TikTok, Twitch, Facebo...
Bitly.Pk
bitly.pk
Найкращий сервіс скорочення URL-адрес. Створюйте безкоштовні необмежені короткі посилання для вашого бізнесу. Ви можете створювати фірмові посилання та ділитися ними з власними доменами на bitly.pk
GoLinks
golinks.io
Інтуїтивно зрозумілий, безпечний, перейдіть за посиланнями, якими спільно користуються команди. GoLinks® підвищує продуктивність, допомагаючи командам швидко знаходити інформацію та обмінюватися нею за допомогою коротких посилань, які запам’ятовуються під назвою go/links.
Incises
incises.com
Інструмент All in One Link - Incises.com. Інструмент преміум-посилання для додавання заклику до дії на будь-якій сторінці, посилання на біографію, націлювання на кілька пристроїв/географічне націлювання на одне посилання та скорочення Url.
Linkly
linklyhq.com
Linkly дозволяє зробити будь-яке посилання посиланням для відстеження. Linkly полегшує відстеження посилань і перенаправлення. Створюйте прості, красиві та фірмові з перенаправленнями, ретаргетингом тощо. Ви можете додати пікселі перенацілювання, відстеження конверсій, власні домени, інтелектуальне...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io — це автентичні фірмові короткі посилання NextGen. Створюйте унікальні, змістовні короткі посилання, щоб визначити ідентичність вашого бренду, підвищити зацікавленість і підвищити рейтинг кліків. Повідомте своїм клієнтам, що ваша компанія надіслала URL-адресу, і зробіть посилання, якими в...