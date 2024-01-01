Альтернативи - Uniqodo

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...