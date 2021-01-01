Альтернативи - Unicorn Platform

Knak Templates

knak.com

Безкоштовні шаблони електронної пошти. Як маркетологи, ми дуже добре знаємо, з якими проблемами дизайну та програмування ви стикаєтеся під час створення електронних листів. Ось чому ми вирішили безкоштовно роздати всі наші бібліотеки шаблонів електронних листів Marketo та Eloqua. Отримайте доступ д...