Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UCAS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

UCAS з’єднує людей із навчанням в університеті, після університету, включаючи навчання вчителів, учнівство та стажування. Знайдіть всю інформацію для наступного кроку.

Вебсайт: ucas.com

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